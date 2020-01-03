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عالم

أمريكا تطالب رعاياها في العراق بالمغادرة فورًا

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة عنبر
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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم، رعاياها في الأراضى العراقية بالمغادرة فورًا عقب اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وفقا لما أفادت به فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

سنوافيكم بالتفاصيل..

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في بيان لها، بأن الجيش الأمريكي اتخذ قرارًا دفاعيًا حاسمًا بقتل سليماني بتوجيه من الرئيس الأمركي دونالد ترامب؛ لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج، وفقا لوكالة رويترز.

وشددت الوزارة على أن هذه العملية هدفها ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها في أنحاء العالم.

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