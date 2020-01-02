برلماني ليبي للأتراك: «شوفوا مصحّة نفسية لأردوغان»

وجه الدكتور محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، رسالة للشعب التركي، قائلًا:"أنصحكم بالبحث عن مصحّة نفسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقراراته غير الصحيحة نتيجة ما يعانيه من أمراض نفسية".



أضاف العباني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه كان متوقعًا من العثمانيين أن يحاولوا العودة إلى إمبراطوريتهم السابقة بقيادة الإرهابي رجب طيب أردوغان.



ولفت إلى أن فايز السراج ينتحل صفة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي انتهت ولايته التي لم تكن شرعية في الأساس، ولم يوافق البرلمان الليبي على هذا الاتفاق.



وأردف عضو مجلس النواب الليبي:"السراج عقد اتفاقيتين مع أردوغان، وهما اتفاقيتي العار وعرض فيها الجانب التركي حماية رئيس عصابة المليشيات في طرابلس".