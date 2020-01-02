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عالم

وفاة نجوى قاسم المذيعة بقناة «العربية»

الخميس 02/يناير/2020 - 12:47 م
نجوى قاسم
نجوى قاسم
الدستور
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توفيت الإعلامية اللبنانية​ نجوى قاسم، المذيعة في قناتي «الحدث» و«العربية»، وفقًا لما أعلنه مالك الروقي، مدير الأخبار في مجموعة قنوات «MBC» السعودية، على حسابه في «تويتر»، اليوم الخميس.

ونعى الروقي، نجوى قاسم، قائلًا: «وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازي للزملاء ولعائلتها».

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي «حدث اليوم» على قناتي «العربية» و«العربية الحدث»، وعملت 11 عامًا في تليفزيون «المستقبل» اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة «العربية» في عام 2004

وحصلت «قاسم» على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام​ في بيروت، وسميت على موقع قناة «العربية» بـ«قطعة الكريستال»، وسمتها جريدة «الرياض» السعودية بـ«المراسلة الحربية».

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