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تواضروس: غياب المحبة والإدارة في أي إيبارشية يحدث بها مشكلات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:42 م
تواضروس
تواضروس
سناء إسماعيل
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية مكونة من إيبارشيات، وهي منطقة جغرافية يرعاها واحد من الآباء المطارنة أو الأساقفة ومعه مجموعة من الآباء الكهنة يقوده الكنائس وهذا التشكيل ثابت في حياة الأب الأسقف.

وقال خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: "الأب الأسقف يوم ما يتم ترسيمه في المكان يظل فيه إلى آخر يوم في حياته ولا يتم تغييره جغرافيًا، ووجود الآباء الأساقفة ما يربطهم مع الشعب هو المحبة وهذه المحبة لكي تمشي في هذا التسلسل تحتاج الإدارة، لأنه بدونها لن تصل وإذا امتزجت المحبة مع الإدارة فإنهما يكونان كيانا جيدا".

وأضاف: "الإدارة لابد أن تكون حاسمة وحازمة، وهناك معيار مهم جدًا ما بين الحب والحزم لأن كل أب أسقف هو أب وحتى الكاهن في كنيسته هو أب"، مؤكدًا أن أكثر المواقف التي احتاجت لحزم هي حادث "دير أبو مقار".

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