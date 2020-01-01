فيلم جديد يجمع غادة عادل برامز جلال

كشفت الفنانة غادة عادل، عن عمل جديد يجمعها بالفنان رامز جلال خلال الفترة المقبلة.



وقالت غادة عادل خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية "دبي": "وقعت بالفعل على فيلم جديد مع رامز جلال، بعد سنوات طويلة من عدم التعاون بيننا".



وأضافت: "آخر فيلم قدمته مع رامز جلال كان عيال حبيبة"، مؤكدة أن الفيلم ما زال قيد الكتابة إلى الآن وغير مصرح بالإعلان عن أي تفاصيل عنه.



وتابعت، أنها تجمعها علاقة صداقة قوية جدًا برامز جلال، وأنه مجتهد ويتمتع بخفة الدم.



يذكر أن فيلم "عيال حبيبة"، تم إنتاجه عام 2005، وهو من إخراج مجدي الهواري وتأليف أحمد عبدالله، وبطولة حمادة هلال، غادة عادل، رامز جلال، محمد لطفي، حسن حسني وسليمان عيد.

