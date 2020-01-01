الهضيبي: البناء الاقتصادي في مصر اكتمل

قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الملامح السياسية لنظام الحكم الحالي يجعل مصر تأخذ خط الدول التنموية التي تشهد نموا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأمن في مصر قد تحقق والبناء الاقتصادي قد اكتمل، وأصبح الوضع الحالي يحتاج إلى إصلاح سياسي.



وتابع أن العزوف عن المشاركة السياسية واللامبالاة السياسية خطر على النظام السياسي على المدى القريب أو البعيد.



وأكد الهضيبي، أن حزب الوفد يرى أن إجراء الانتخابات الثلاثة "النواب والشيوخ والمحليات"، في وقت واحد من المستحيلات لأن تقسيم الدوائر لكل انتخابات يختلف عن الأخرى، مع اختلاف المرشحين، وارتفاع عدد الأصوات الباطلة بسبب ارتفاع عدد المرشحين، كما أن الحالة الأمنية لا تسمح بإجراء الانتخابات معا نظرًا لما يشوبها من نزاعات أحيانًا.



وأشار إلى أن تكلفة إجراء الانتخابات مع أنها قليلة مادية ولكنها كبيرة وخطيرة سياسيا، لأنها قد تفرز وجوه محسوبة على قوى الشر غير مرغوب فيها، مضيفا أن حزب الوفد يرى أنه يجب أن تتم انتخابات على حده، مطالبا بإجراء انتخابات الشيوخ قبل المحليات.



