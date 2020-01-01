ضبط 200 زجاجة خمور مغشوشة فى الأزبكية

ألقى ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب محل خمور بحوزته 200 زجاجة خمور مجهولة المصدر بالأزبكية.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "محروس. ف"، 36 سنة، مسئول عن محل خمور؛ لإدارته المحل دون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الخمور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما عُثر بداخل المحل على 200 زجاجة خمور مختلفة الأنواع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.