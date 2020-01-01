نتنياهو يستقيل من 3 وزارات

يعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود" الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن استكمال استقالته من ثلاث وزارات، هى الزراعة والرفاه والهجرة، والبقاء في منصب رئيس الحكومة فقط.



تأتي استقالة نتنياهو في ظل القضايا الموجهة ضده، بتهم الرشوة والفساد وخيانة الأمانة، حسبما أذاعت القناة "السابعة" في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



ومن المقرر أن يتم تعيين خلفاء لنتنياهو في تلك الوزارات، فيما يأتي قرار بنيامين بعدما أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلي والهيئة العليا للكنيست، في وقت سابق، أنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية، مشيرًا إلى أنه سيبقى على منصب واحد فقط وهو رئاسة الوزراء.



وأكد نتنياهو أن قراره جاء بعد تقديم العديد من الجهات الإسرائيلية التماسات تطالب بإجباره على الاستقالة من تولي الحقائب الوزارية التي يسيطر عليها، فيما اتفق مع أحزاب الكتلة اليمينية أن يمنحهم تلك المناصب بعد الاستقالة منها.