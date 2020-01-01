-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يستقيل من 3 وزارات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:42 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
يعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود" الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن استكمال استقالته من ثلاث وزارات، هى الزراعة والرفاه والهجرة، والبقاء في منصب رئيس الحكومة فقط.

تأتي استقالة نتنياهو في ظل القضايا الموجهة ضده، بتهم الرشوة والفساد وخيانة الأمانة، حسبما أذاعت القناة "السابعة" في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يتم تعيين خلفاء لنتنياهو في تلك الوزارات، فيما يأتي قرار بنيامين بعدما أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلي والهيئة العليا للكنيست، في وقت سابق، أنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية، مشيرًا إلى أنه سيبقى على منصب واحد فقط وهو رئاسة الوزراء.

وأكد نتنياهو أن قراره جاء بعد تقديم العديد من الجهات الإسرائيلية التماسات تطالب بإجباره على الاستقالة من تولي الحقائب الوزارية التي يسيطر عليها، فيما اتفق مع أحزاب الكتلة اليمينية أن يمنحهم تلك المناصب بعد الاستقالة منها.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تفاصيل جديدة لمبادرة منحة الـ1250 جنيهًا ببطاقة التموين (مستند)

منذ حوالي 18 ساعة

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: «هو أنا قاتلك قتيل.. عايز مني إيه»

منذ يومين

أسرة قتيل بطلق نارى تُحطم محتويات «قصر العينى الفرنساوى»

منذ ساعة و 9 دقيقة

«المترو» تطلق موبايل أبليكيشن وموقعًا إلكترونيًا لخدمة الركاب

الصور

image description

الليثي وشيبة ومنة عطية.. شعبيات رأس السنة على النيل

image description

وائل جسار ورامي صبري يتألقان في حفل رأس السنة بمدينة نصر

image description

حكيم ودينا وأمينة «على النيل» في رأس السنة

image description

الليثي وصافيناز نجوم رأس السنة على النيل

image description

هيفاء وهبي وصافيناز تتألقان في حفل رأس السنة

الأكثر قراءة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

بعد إلغاء حلقته بـ«النهار».. أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

أول رد أمريكى على تهديدات زعيم كوريا الشمالية

إبراهيم فرح يدخل المستشفى فى تركيا.. وأنقرة ترفض إعادته للقاهرة

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

الصحة

عكس التوقعات.. «اميلويد» لا يسبب الزهايمر

شرب الأطفال الحليب كامل الدسم يقلل الإصابة بالبدانة

علاج لفقدان الذاكرة قريبًا

بدانة الأطفال تؤثر على ذاكرتهم

الرئيس نيوز

اليوم الأهلي يواجه "مصر المقاصة" بلا كهربا لهذه الأسباب

بالأسماء.. بومبيو: هؤلاء هم المسئولون عن اقتحام سفارتنا بالعراق

التنظيم والإدارة ينهي إجراءات نقل 189 موظفاً إلى مصلحة الشهر العقاري

طائرات تجسس أمريكية تراقب كوريا الشمالية في أول يوم بالعام الجديد

منوعات

زراعة مليار شجرة بالطائرات المسيّرة لمكافحة التغير المناخي

العراق يستعيد آثارًا مهربة من تركيا

حصيلة جديدة: 15 قتيلا في «حرائق أستراليا»

الأحذية الرياضية الحديثة تتسبب فى التواء مفصل الكاحل

كشكول

صرف البدل النقدي لرصيد الاجازات للعاملين بجامعة المنصورة

"يسري عبدالله": بناء 15 ألف فصل دراسي قبل 30 يونيو القادم

الجامعة البريطانية تعالج ٢٤٢ ألف مريض بطب الأسنان

غلق باب التقدم للعمل كرؤساء ووكلاء لكنترولات الثانوية العامة غداً

إسلام سياسي

أردوغان المنبوذ .. تقرير بالفيديو يكشف الرفض الدولى والعربى للديكتاتور العثماني وتدخله في المنطقة

خسائر قطر الاقتصادية من مقاطعة دول الرباعي

بالفيديو...فرنسيتان يعلنان دخولهم الإسلام على يد «شيخ الطريقة الكركرية»

«الرفاعية فى رسالتها إلى متزعم التمرد الصوفى»: انعق كالبوم في الفضاء ولن يسمعك أحد فأنت صاحب غرض خبيث

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

من قلب النجع.. «كل فولة مسوسة وليها كيال أعور»

من قلب النجع.. «عقربتين في حيط ولا أختين في بيت»

سعد هنداوى مستشارًا فنيًا لملتقى القاهرة الدولى لأفلام التحريك

ثقافة المنيا تؤكد على توطيد أواصر التسامح بين الناس

صفحتنا ع الفيس بوك