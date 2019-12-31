بعد «جوجل».. تعرف على أبرز أزمات بدرية طلبة

واجهت الفنانة بدرية طلبة، سلسلة أزمات خلال الفترة الأخيرة بداية من اتهام السيناريست أحمد عاشور لها بسرقة فكرة مسرحيتها الأخيرة "ريا وسكينة تاني"، من فيلمه "براءة ريا وسكينة".



وتقدم السيناريست أحمد عاشور، بدعوى مستعجلة طالب فيها بوقف مسرحية "ريا وسكينة تاني" التي تنتجها بدرية، بعد أن اتهمها هي وزوجها المؤلف مصطفى سالم، والمخرج حسام الدين صلاح، بسرقة فكرة فيلمه "براءة ريا وسكينة" الذي يصور حاليًا بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، أحمد فلوكس، وإخراج عبدالقادر الأطرش.



وجرى الاستجابة للدعوى التي أقامها أحمد عاشور، ووقف عرض المسرحية بالإسكندرية.



أزمات بدرية طلبة لم تقف عند وقف مسرحيتها ولكنها واجهت تهمة جديدة من قبل السيناريست أحمد عاشور أيضًا بعد رفعه جنحة سب وقذف بمحكمة جنح الهرم، ضد الفنانة بدرية طلبة، وتحدد لها جلسة الثلاثاء 4-2-2020، وذلك على واقعة سبه وقذفه والتحقير من شأنه أمام عدد من الصحفيين والإعلاميين.



كما تقدمت الفنانة عايدة غنيم، ببلاغ إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطالب فيه بفتح تحقيق عما صدر من الفنانة بدرية طلبة التي قامت بسبها وقذفها والتحقير من مهنة الفنون الشعبية وذلك دون أدنى خلاف سابق.



آخر أزمات بدرية طلبة، حول وضع صوت الفنانة بدرية طلبة على خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائطها، المعروفة بـ"GPS".



ونفى الفرع الرئيسي لشركة "جوجل"، بولاية ميشيجان بالولايات المتحدة ما صدر من بدرية طلبة، بشأن تغيير خصائص التوجية الصوتي بخرائطهم.



وأكدت "جوجل" في بيان لها: "تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

