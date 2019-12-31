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حوادث

4 مصابين في مشاجرة بالشوم والطوب بقنا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:15 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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أصيب 4 أشخاص من بينهم طالب وموظف، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالطوب والحجارة والشوم والعصا، بين عائلتين بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الحلوية التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمالي المحافظة، استخدم فيها الطوب والحجارة والعصا والشوم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال. 

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "محمد أحمد" طالب، 18 عامًا، و"حسن عنتر" 36 عامًا، و"عصام وزيري شمروخ" 40 عامًا، عامل، و"رجب عبدالعزيز شمروخ" 46 عامًا، موظف، بجروح وكسور مختلفة بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة التكاملي لتلقي العلاج.

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