دبلوماسى: العالم يشيد بطريقة تعامل مصر مع اللاجئين

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ، معظمهم من الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وتقدم لهم الخدمات التعليمية والصحية كافة، دون تفرقة، فضلًا عن إتاحة فرص العمل لهم بالمحافظات.



البعد الإنساني في التعامل مع اللاجئين



وأضاف محمد عبدالحكم، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظومة المصرية في التعامل مع اللاجئين الوافدين، تقوم على أساس البعد الإنساني، والمسئولية الدولية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.



وشدد، على أن المفوضية السامية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختلفة، وفي مقدمتها منظمة الهجرة الدولية، تشيد بتعامل مصر مع اللاجئين المقيمين على أراضيها، موضحًا أن مصر لم تلجأ لأسلوب تركيا في استغلال ورقة اللاجئين والهجرة غير الشرعية، لابتزاز دول الاتحاد الأوروبي.