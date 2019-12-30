-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس الشباب المصرى يطلق الحوار الوطني حول «الإدارة المحلية»

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:12 م
محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد الشريف
طباعة
أعلن مجلس الشباب المصرى برئاسة محمد ممدوح، عن إطلاق الحوار الوطني حول الإدارة المحلية، وذلك ضمن فعاليات منتدى الشباب والحكم المحلي الرشيد.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن الهدف من الحوار الوطني هو إشراك الشباب الشباب المصرى بمختلف انتماءاته في صياغة قانون الإدارة المحلية، وذلك عبر عدد من منصات الحوار التي سيقوم بتنفيذها المجلس في المحافظات المختلفة، والتي تتضمن مشاركة واسعة من شباب هذه المحافظات وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال التنمية المحلية بالإضافة لمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والمسئولين التنفيذيين.

وصرح محمد أمين الأمين العام لمجلس الشباب المصرى، أن الهدف هو خلق حالة من المشاركة الإيجابية عن طريق صناعة حالة من الحوار الإيجابي بين الشباب والمشرع وبناء جسور من التواصل لإشراك الشباب في صنع القرار.

وأوضح محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء أن الحوار الوطني هو أحد مكونات مشروع منتدى الشباب والحكم المحلي الرشيد الذي أطلقه المجلس مايو الماضي والذي يتضمن بالإضافة لمشاركة الشباب في صناعة القانون.. تدريب وإعداد الشباب الراغبين في خوض الانتخابات المحلية المقبلة، بالإضافة لمناقشة حزمة كاملة من التشريعات مثل مخالفات البناء والكهرباء وتراخيص المحلات وكل الأمور المتعلقة بالإدارة المحلية مما سيسهم بخلق جيل جديد من الشباب الإيجابي المصرى.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

إصابة 12 في انقلاب سيارة ترحيلات بأكتوبر

منذ يوم

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

منذ يوم

«من أنتم؟».. قذاف الدم يكشف المقصودين بعبارة معمر الشهيرة (فيديو)

منذ يوم

الثلاثاء والأربعاء إجازة رسمية بالبنوك

الصور

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

النتيجة فورية.. مصريتان تبتكران جهازًا لاكتشاف السرطان (فيديو)

image description

وفد «يونانى مجرى» يزور منطقة بنى حسن الأثرية فى المنيا

image description

وضع حجر الأساس لمبنى كلية الهندسة الجديد بجامعة القناة

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

أعراض سرطان الجيوب الأنفية

تعرف على نوع الفوبيا التى تعانى منها

أغرب 6 صيحات التجميل في 2019

5 عادات يومية تحسن صحتك العقلية

الرئيس نيوز

الغرف التجارية: نسعى لعودة الريادة العالمية لشعار صنع فى مصر

الأرصاد : طقس الغد بارد ممطر شمالا والصغرى بالقاهرة 9 درجات

تفاصيل مبادرة صرف 1250 جنيهًا لكل فرد على بطاقات التموين مطلع 2020

لميس جابر: أردوغان متغاظ من ثورة 30 يونيو

منوعات

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

«اليد الواحدة وزر الفراغ».. حيل «آيفون» لكتابة الرسائل بسرعة

صور التهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

كشكول

"أفرع الجامعات الدولية في مصر".. التعليم العالي: فرصة للاحتكاك بالمجتمع العالمي

دراسات الشرقية تهدد بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

وزير التعليم العالي يتفقد المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم

"التعليم" تحظر بيع الحلويات والبسكويت بالمدارس

إسلام سياسي

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

الكشف عن بوستر معرض القاهرة الـ51 (صورة)

بيت المسرح يحتفل بالعام الجديد بـ4 عروض

التعرف على آثار مصر بـ«ثقافة المنوفية»

عروض مسرح عرائس ومناقشات بـ«ثقافة بنى سويف»

صفحتنا ع الفيس بوك