قناة «TeN» تعود بـ«50 سنة مسرح» مع محمد صبحي

قررت إدارة قناة "TeN" العودة من جديد، وذلك في الحادي عشر من يناير 2020، لاستكمال دورها الإعلامي والوطني وفقًا لبيان صحفي.



ومن هذا المنطلق، تجدد القناة العهد والوعد لجموع مشاهديها في مصر والعالم العربي، على أنها ستبذل أقصى ما لديها من جهد لتقديم إعلام هادف ومستنير، تخدم به قضايا أمتنا ومجتمعنا على أرضية وطنية خالصة.



وبهذه المناسبة، تعلن القناة إطلاق مهرجان "50 سنة مسرح"، بالاشتراك مع الفنان محمد صبحي لتقديم عدة عروض مسرحية كوميدية خلال المهرجان، وكذلك إطلاق مشروع "TeN mojo"، وهو أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المشروعين خلال الفترة القادمة.