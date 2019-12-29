دبى تستضيف حفل توزيعها اليوم.. 4 معلومات عن جوائز جلوب سوكر

تستضيف مدينة دبى الإماراتية اليوم، الأحد، حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2019، الذى يقام على هامش فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبى الرياضى الدولى، العضو فى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم" العالمية، وينظمه مجلس دبى الرياضى، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن جلوب سوكر.

- جوائز سنوية يتم منحها للمتفوقين في مجال كرة القدم.

- يتم تنظيمها من قبل EFAA (الجمعية الأوروبية لوكلاء اللاعبين)، ECA (رابطة الأندية الأوروبية).

- بدأت عام 2010 بـ 3 جوائز فقط، الأولى مُنحت للبرتغالي جورج مينديش كأفضل وكيل أعمال، والثانية كانت من نصيب أدريانو جالياني عن مسيرته مع كرة القدم كإداري، أما الثالثة ذهبت لميخيل آنخيل خيل كأفضل رئيس نادي.

- حفل تسليم الجوائز عبارة عن عشاء يدعى فيه أبرز الوجوه المنتمية للساحرة المستديرة.





