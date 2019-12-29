«اجتماع الكبار» و«قهوة توت» الأبرز بصحف اليوم

حازت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد، التي أبرزت تشديدات السيسي بضرورة صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.



كما اهتمت الصحف بتأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو تنشئة جيل مصري مثقف واع بقضايا وطنه يميز بين الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوى متماسك وغيرها من الأفكار التي يتغذى عليها التطرف والإرهاب.



وفي التفاصيل، أفردت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحافظ البنك المركزي ووزراء الخارجية والبترول والثروة المعدنية والعدل والموارد المائية والري والداخلية والمالية والتجارة والصناعة ورئيس المخابرات العامة ورئيس وهيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.



وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيهات الرئيس السيسي - خلال الاجتماع - بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي؛ وذلك لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.



وأضافت الصحيفة أن الاجتماع تطرق - على الصعيد الخارجي - إلى عدد من الموضوعات من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها؛ بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع فى ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول جميع جوانبها وليس أجزاء منها وبما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة، كما تم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة.



برلمانيا، أوردت صحيفة "الأخبار" أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب دعت إلى عقد اجتماع بين رؤساء برلمانات دول الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" للرد على التحركات والتهديدات الأخيرة من جانب تركيا في الأزمة الليبية.



ونقلت الصحيفة عن النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات بالبرلمان إعلانه أنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لعقد هذا الاجتماع لتعظيم التعاون الدبلوماسي البرلماني في مواجهة الدول الراعية للإرهاب.



وأشارت الصحيفة إلى أن الخولى قال إن نص الطلب يأتي استنادا إلى الحرب الدبلوماسية التي تمارسها الدول الراعية للإرهاب في بعض الساحات البرلمانية الغربية للإضرار بمصالح الرباعي العربي وإحباط أي جهود وتحركات من شأنها أن تفضح ممارساتها وتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في محاسبتها.



حكوميا، نقلت صحيفة "الأهرام" تأكيد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو تنشئة جيل مصري مثقف واع بقضايا وطنه يميز بين الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك وغيرها من الأفكار التي يتغذى عليها التطرف والإرهاب.



وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ لمتابعة خطة عمل الوزارة في إطار الدور الذي تلعبه الوزارة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وهو ما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي الثاني للحكومة المصرية المتمثل في بناء الإنسان المصري.



وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الثقافة استعرضت خطة عمل الوزارة التي تضم 7 برامج رئيسية تتمثل فى تطوير المؤسسات الثقافية، تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، تحقيق العدالة الثقافية، تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، تحقيق الريادة الثقافية "قوة مصر الناعمة"، دعم الصناعات الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي.



وفي سياق آخر، أوردت صحيفة "الجمهورية" أن مصر سجلت رقما قياسيا جديدا في موسوعة "جينيس" يخص هذه المرة صورة قناع الملك توت عنخ أمون على أكواب القهوة وعرض 7260 كوبا على مساحة 60 مترا في احتفالية شهدها البهو الخارجي للمتحف المصري الكبير.



ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري إن تحطيم مصر للرقم القياسي داخل بهو المتحف وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظام في الحضارة القديمة يعد ترويجا للمتحف عالميا بشكل كبير قبل افتتاحه نهاية العام الجديد بعد كسر الرقم المسجل السابق وكان 4700 كوب عليها رسم للفنان الراحل الفيس بريسلي.



إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصر نجحت في تسوية قضايا التحكيم في ملف الغاز، وتم إغلاق ملفات 4 قضايا كانت شركة غاز شرق البحر المتوسط قد أقامتها ضد مصر.



ونشرت الصحيفة عن المهندس محمد شعيب رئيس "إيجاس" الأسبق والرئيس التنفيذي لشركة غاز شرق المتوسط تأكيده أن التسوية نجاح للقيادة السياسية باقتدار، مشيرا إلى أن القضايا تمت تسويتها بالكامل بدون أي مقابل مادي وأن آخر قضية تمت تسويتها يوم الأربعاء الماضي.



وأضافت الصحيفة أن شركة غاز شرق البحر المتوسط أقامت دعوى في نيويورك والأخرى في لاهاي وواحدة في باريس وأخرى بالقاهرة، لكن الجهود المصرية تكللت بالنجاح؛ مما يعزز دور مصر في ضبط منظومة الاستثمار واستقراره.



وفي سياق قضائي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما قضائيا بمنح الكنيسة المصرية حصانة المسجد وأرسى مبدأ حظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها وأوجب ترميمها وأن لها حق الحماية في الإسلام.



وأضافت الصحيفة أن الحكم أكد أن الكنيسة تتساوى مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، مضيفا أن مصر بلد التسامح الديني وأنه لغير المسلمين في ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلا يجوز هدم كنائسهم.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحكم يعتبر تاريخيا وغير مسبوق عالميا، فهو الأول من نوعه على مستوى دول العالم لقاض عربي يحظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها؛ حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة.