بصورة كوميدية.. "أوس أوس" يشكر جمهوره لهذا السبب

نشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، صورة كوميدية باستخدام "الجرافيك"، عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام".



ووجّه أسامة رسالة شكر إلى جمهورة وكل من قام بالتهنئة له فى عيد ميلاده، حيث كتب: "شكرا لكل الناس الحلوة اللى بعتولى واللى كلمونى، وكل سنة وأنتم طيبين وعسل وربنا يفرحكم زى مافرحتونى، وبإذن الله السنة الجديدة تبقى فتحة خير على كل الناس ياااارب أوس_أوس".



يشار إلى أن أوس أوس ينتظر حاليًا عرضه مسلسله الجديد" اتنين في الصندوق"، المسلسل بطولة: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، صلاح عبدالله، هايدى رفعت، أوس أوس، نهى عابدين، رحاب الجمل، أحمد عبدالله محمود، ويتناول حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل وإهمال من قبل المجتمع، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.

