دنيا سمير غانم تقدم عرضا مسرحيا للأطفال

تستعد الفنانة دنيا سميرغانم لتقديم عرض مسرحى استعراضى للاطفال مطلع العام الجديد.



وتخضع دينا لعديد من التدريبات على الاستعراضات المقرر تقديمها فى العرض، إضافة إلى اختيارها لعدد من الملابس للشخصيات المقرر أن تقدمها.



على جانب آخر، تدرس دنيا أكثر من سيناريو للعودة إلى السينما بعد فترة غياب منذ تقديمها. فيلم لف ودوران مع النجم أحمد حلمى، فيما قررت الغياب عن الموسم الرمضانى 2020، بينما تدرس حاليا عرض آخر لتقديم عمل درامى كوميدى لاحدى المنصات الإلكترونية يتكون من 10 حلقات.