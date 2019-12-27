لماذا ضرب فؤاد المهندس محمد أبوالحسن أثناء «سُك على بناتك»؟

قالت رانيا عاطف، بطلة مسرحية هالة حبيبتي، إن الفنانة الراحلة سناء يونس كانت ملتزمة للغاية وتحب المسرح بشكل كبير، وتحول جسدها للون الأزرق من ضرب الفنان فؤاد المهندس لها خلال تمثيل المسرحية.



وكشفت عاطف خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن أن الفنان فؤاد المهندس ضرب الفنان محمد أبوالحسن أثناء مسرحية "سك على بناتك" لخروجه عن النص.



وعن كيفية اختيارها لدورها في مسرحية هالة حبيبتي، قالت رانيا إن الفنان فؤاد المهندس طلب من شقيقته الإذاعية صفية المهندس أن تبحث عن طفلة وجهها غير مألوف في مجال التمثيل لتشترك معه في المسرحية، فتم ترشيحي للدور من خلال أبلة فضيلة.



وأضافت رانيا: "أبلة فضيلة أعطت رقم الهاتف للفنان فؤاد المهندس، واتصل بالمنزل، وقال لي أنا عمو فؤاد، وعاوزين نعمل لك اختبار في المسرح وبالفعل ذهبت ونجحت فيه"، مشيرة إلى أنه أبلغها بعيبها الوحيد وهو أنها من النوع الهادئ.