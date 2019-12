شيرين عبدالوهاب تشعل ليل مهرجان دبي للتسوق بـ "آه ياليل".. فيديو

View this post on Instagram

.. بكرا نقابة الموسيقيين بمصر بيصدرو قرار لشيرين لاترقصي بس غني 😂😂😂😂😂 طبيعي يكون ادائها مش متل مالنا متعودين لانها اسمالله عليها ماهدت رقص 🙈 وطبعآ الرقص بيجهد النفّس وهالشي اكيد مش محتاجين نشرحلكم فيه مع هيك #شيرين_عبدالوهاب مولعة المسرح شايفين عدد الحضور الرهيب 💗 #اه_ياليل #يحيى_جان #yehia_gan