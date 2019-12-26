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شيرين عبدالوهاب تشعل ليل مهرجان دبي للتسوق بـ "آه ياليل".. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:23 م
الفنانة شيرين عبدالوهاب
الفنانة شيرين عبدالوهاب
سناء إسماعيل
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تألقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال إحيائها حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالإمارات.

وأشعلت شيرين عبدالوهاب، حماس الجماهير بالعديد من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، ومنها أغنية "آه ياليل" كما قدمت "أنا مش بتاعة الكلام ده، حبة جنة، بطمنك، ومش عايزة غيرك أنت، التي صاحبتها بوصلة رقص طويلة.

وتألقت شيرين خلال الحفل بفستان نبيتي طويل واختارت تسريحة شعر زادت من جمالها وأناقتها، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجماهير.

وكان آخر حفلات شيرين عبدالوهاب، في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

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