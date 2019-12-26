اليوم.. محاكمة بديع و46 إخوانيًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:26 ص
حسام محفوظ- عادل عبد العالطباعة
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، اليوم الخميس، إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت بمحيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، في أغسطس 2013.
كانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وتقدم المتهمون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين، تحريضهم لأعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، وهو ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم، وأسندت إليهم عدة اتهامات كان أهمها التحريض على القتل والشروع فيه، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر.