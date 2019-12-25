السيسى يقاطع مقدم الشرح التفصيلى لمجمع الإنتاج الحيوانى ويوجه له سؤالًا

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدم الشرح التفصيلي عن مجمع الإنتاج الحيوانى، موجهًا له سؤالًا قائلًا: "المياه اللي هتبقى خارجة من المزرعة هتروح فين؟".



ليرد مقدم الشرح التفصيلي، قائلًا: "المياه هتكون حوالي 200 متر مكعب تصلح للاستخدام الآدمي".



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، ويأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.



واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى رفقة عدد من المسئولين إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية تم إنشائه والطاقة الإنتاجية التى يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التى يعمل به، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة فى هذا المجال.