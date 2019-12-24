المصريون يحتفلون بمولد سيدنا الحسين وقداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، احتفالية مولد سيدنا الحسين، وقداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية.



ومن جانبه، قال محمد سعد، مراسل مساء dmc، إن الآلاف من مريدي الطرق الصوفية تجمعوا أمام ساحة مسجد الحسين، مشيرا إلى أن هناك مشاهد مختلفة للاحتفال بالليلة الختامية، حيث حلقات من قراءة القرآن الكريم والأدعية والابتهالات والأناشيد الدينية داخل المسجد، وتجمع الآلاف من المواطنين من جميع محافظات مصر خاصة محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري، من فئات عمرية مختلفة، خارج المسجد.