الرئاسة التركية تعترف بإعداد تشريع لإرسال قوات إلى ليبيا

اعترفت الرئاسة التركية، أن البرلمان التركي يعمل الآن على إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة التركية بنشر قوات في ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق.



وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إنهم سيواصلون تقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا برئاسة السراج، وفق قناة "TRT" التركية.



وأضاف متحدث الرئاسة التركية: "لن نتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب الحكومة، وسنواصل دعمنا ووقوفنا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، ولا يمكننا ترك الشعب الليبي بمفرده".



وقال متحدث الرئاسة التركية إنه من غير الممكن تنفيذ أي خطة في منطقة شرق المتوسط لا تأخذ تركيا بعين الاعتبار.



واعترف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أمس بأنه طلب دعمًا عسكريًا ومعدات حربية من تركيا، مطالبًا من يعترضون على اتفاقه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالذهاب للمحاكم الدولية.



وقال السراج، إنه ليس لديه بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا، مضيفا: "نحن متهمون الآن بإحضار دبابات وطائرات بدون طيار تركية"، مشيرًا إلى أنه لن يقف مكتوفي الأيدي.