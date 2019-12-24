صورة محمد رمضان من كواليس تصوير كليب "بوم بوم"

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، من كواليس تصوير فيديو كليب "بوم بوم".



وعلق محمد رمضان، على الصورة التى ظهر فيها مع بنتين، قائلًا: "الكليب من إخراج محمد سامي وإنتاج شركة روتانا".



استطاعت أغنية محمد رمضان "بوم" أن تتجاوز مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحها، والتي قدمها على طريقة الرسوم المتحركة وظهر من خلالها وهو وسط حرب مشتعلة، وتضمنت كلماتها تحدي أعدائه والرد على منتقديه وذلك على غرار أغلب أغنياته السابقة.