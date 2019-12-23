"رسائل النيابة في قضية شهيد الشهامة".. لماذا لم يُعدم القاتل؟

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، رسائل النيابة العامة في قضية قتل شهيد الشهامة محمود البنا، وذلك بعد صدور الحكم بحبس محمد راجح المتهم الرئيسي وأثنين آخرين 15 عاما.

وقال الباز، إن قضية محمود البنا شهيد الشهامة، رغم بشاعتها تبقى في النهاية قضية قتل، ولا يمكن أن نلوم أهل القتيل على مشاعرهم بأي حال من الأحوال.

وواصل أن النيابة العامة في رسائلها أكدت أن علماء المسلمين أكدوا أنه لا يقتل طفل إذا تورط في قتل، وعليه فإنه لا يقتل من هو دون الثامنة عشر.

وأوضح الباز، أن المتهمين سيقومون باستئناف الحكم، ولكن كل ما نتمناه أن يؤمن الجميع بأن مصر دولة قانون، وأنه يجب أن يتم التسليم بأحكام القضاء لأن في النهاية هذا هو القانون.