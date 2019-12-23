برلماني بحرينى سابق: قطر مستمرة فى المراوغة وتفضل تركيا وإيران كحلفاء

قال جمال داود، عضو مجلس النواب البحريني سابقا، إن مواقف قطر مستمرة في المراوغة البعيدة عن محاولات إنهاء الأزمة وتفضل تركيا وإيران كحلفاء عن الأشقاء.



وأضاف داود، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن قطر تحاول شق الصف العربي الواحد، خاصة بعد اللقاء الذى تم في كوالالمبور بين قيادة إيران وتركيا وقطر، توضح مدى التواصل بينهم بعيدًا عن توحيد الصف بين الأمة العربية والإسلامية.



وأشار البرلمان البحرينى السابق، إلى أنه ليس من المتوقع أن هناك خطوات إيجابية واضحة للتحرك للحوار وإيجاد الحلول، ولكن جميع الشواهد تؤكد أن الموقف القطرى مستمر كما هو.

