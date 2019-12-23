الباز يكشف تفاصيل أزمة مسلمى الإيجور ويستضيف رائد الصناعات الزراعية فى "90 دقيقة" الليلة

يكشف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، حقيقة الموقف المصري من أزمة مسلمي الإيجور الصينيين، وكيف تتعامل تركيا مع الأزمة، وتعليق الصين والعالم بشأن الأزمة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين.



كما يكشف تطورات أزمة اتحاد الكتّاب، وعدم علاج بعض الكتّاب رغم وجود وديعة لعلاج الكتّاب والشعراء والأدباء قدرها 20 مليون جنيه لدى اتحاد كتّاب مصر، برئاسة علاء عبدالهادى، وذلك بعد الأزمة المرضية الأخيرة التى تعرض لها الشاعر الكبير رفعت سلام.



كما يستعرض الإعلامى محمد الباز رسائل بيان النائب العام حول حكم قضية المتهمين فى قتل شهيد الشهامة محمود البنا، الذين حكم عليهم، أمس الأحد، بالمنوفية.



ويستضيف، خلال حلقة الليلة من برنامج "90 دقيقة"، الدكتور سيد الباز، رجل الصناعات الزراعية في مصر، ورمز نجاح الفلاح المصري.



ويشمل الحوار عدة محاور رئيسة حول مشروع الصوب الزراعية، وأهميتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع قيمة المنتجات الزراعية المصرية في تعاملات السوق العالمية.



كما يتحدث الدكتور سيد الباز عن تفاصيل الشراكة المصرية الأوروبية في مجال توريد المحاصيل الزراعية، ونظرة السوق العالمية للمنتجات الزراعية المصرية، والصادرات المصرية بشكل عام.



كما يتحدث، لـ"90 دقيقة"، عن سر دعم الرئيس الراحل أنور السادات له وللفلاحين المصريين، ويكشف لأول مرة عن تفاصيل ملف زراعة إسرائيل للصحراء، وكيف تم التعامل معهم.