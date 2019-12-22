الأنبا إيلاريون يزور موقع كاتدرائية بشائر الخير بالإسكندرية

تفقد نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية صباح، اليوم الأحد، كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير (٣) بالقباري بالإسكندرية، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بها.



وشارك في الزيارة التفقدية أيضًا نيافة الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء كهنة الاسكندرية وكذا ورجل الأعمال عصمت ناثان القائم بالأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للكاتدرائية.