صور أحمد عز وفريق مسرحية "علاء الدين" يصلون السعودية

وصل الفنان أحمد عز، والمخرج مجدي الهواري، وفريق عمل مسرحية "علاء الدين"، إلى الأراضي السعودية، وذلك استعدادًا لعرض المسرحية.



ونشر المستشار تركي آل الشيخ، صورًا لأعضاء المسرحية خلال مشاركتهم في مهرجان "ميدل بيست" في السعودية والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية.



المسرحية من المقرر عرضها يوم 25 ديسمبر الجاري، على مسرح الأميرة نورا، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويجسد أحمد عز للمرة الأولى له على المسرح شخصية علاء الدين، ويقدم وصلات رقص استعراضية وغناء بصوته خلال أحداث المسرحية.



مسرحية "علاء الدين"، من بطولة أحمد عز، تارا عماد، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، ومن إخراج مجدي الهواري، والذي كشف عن أن المسرحية يقدم فيها عروض تكنولوجية تقدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط.