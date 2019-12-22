دواين جونسون يتصدر قائمة الفنانين الأكثر شعبية على إنستجرام

تصدر النجم الأمريكي، داوين جونسون قائمة الحسابات الأكثر شعبية وتفاعلًا عبر تطبيق إنستجرام، وفقًا لإحصائيات وقوائم "سوشيال كلايمبر"، الصادرة عن مؤسسة "MVPindex"، المعنية بتحليل ورصد بيانات شبكات التواصل الاجتماعي.



ويعود السبب في ذلك لرسالة "ذا روك" أثناء معايدته لابنته جاسمين بعيد ميلادها الرابع عبر صفحته على إنستجرام، والتي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور، حيث عبر عن حبه لابنته بكلمات مؤثرة جاء فيها: "لا يمكن أن أتعهد بأن أكون هنا لبقية حياتك، ولكن يمكنني أن أتعهد لك بأن أحبك وأعتني بك بقية حياتي"، مختتمًا كلماته المؤثرة "الحمد الله أنك تشبهين والدتك".



لاقت رسالة داوين جونسون لابنته تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، حيث تخطى عدد الإعجابات بها أكثر من 4 مليون.