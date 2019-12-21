مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 في حريق ضخم بمدينة لاس فيجاس

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، جراء حريق اندلع اليوم السبت، فى مجمع سكنى وسط مدينة لاس فيجاس الأمريكية.



وأوضحت إدارة الإطفاء بالمدينة في بيان سابق أن خمسة من المصابين في حالة حرجة وأن العديد من السكان كانوا يقفزون من النوافذ عند وصول رجال الإطفاء، مشيرة إلى أن العديد ممن قفزوا أصيبوا.



وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق وقع في وحدة سكنية بالطابق الأول ضمن مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق، وأن سبب الحادث ما زال قيد التحقيق.



وأشارت إدارة الإطفاء في بيانها إلى أن المحققين كانوا في مكان الحادث، معبرة عن أسفها لهذا الحادث إلى يعتبر من أكبر الحرائق المميتة التي وقعت في لاس فيجاس.