غانم يحذر من إغراق الأسواق بأسمدة كبريتات الماغنسيوم المستوردة

قال الإعلامي محمد غانم، إن استيراد كميات كبيرة من أسمدة كبريتات الماغنسيوم أدى إلى إغراق الأسواق بأكثر من احتياجاتها، مما هدد 3 شركات مصرية تنتج نفس الأسمدة بالإفلاس بعد تعرضها لخسائر فادحة.



وأضاف غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن إنتاج الشركات المصرية يبلغ 110 آلاف طن وهو ما يحقق أكثر من 90% من احتياجات السوق المصرية، لافتا إلى تعرض الشركات المصرية لشبح الإفلاس بعد إغراق الأسواق بالأسمدة المستوردة.



وأكد غانم، وجود قوانين وتكليفات رئاسية بحماية المنتج المصري من ظاهرة الإغراق، للحفاظ على العمالة المدربة ورأس المال الداعم للاقتصاد المصري، مشيرا إلى ضرورة تحديد حصة الاستيراد بما يتكامل مع المنتج المحلي.

