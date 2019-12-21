الجيش الليبي يحتجز سفينة تركية قبالة سواحل درنة

احتجزت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، سفينة تركية قبالة السواحل الليبية، وتم اصطحاب السفينة وطاقمها إلى الميناء لتفتيشها والتحقق من هويات الطاقم.

وأوضحت قناة "ليبيا الحدث"، في بيان مساء اليوم السبت، أن "السرية البحرية المقاتلة سوسة" أثناء تنفيذها دورية فى المياة الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة وفى الحدود البحرية التى تم ترسيمها بموجب اتفاقية فائز السراج رئيس حكومة الوفاق ورجب طيب أردوغان الرئيس التركي، ألقي القبض على سفينة تحمل علم جرينادا".



وأشارت القناة إلى طاقم السفينة المحتجزة يتكون من أتراك وتم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات.



وأكد الجيش الليبي في وقت سابق عقب توقيع اتفاق السراج وأردوغان نومفبر الماضي أنه سيستهدف أي سفينة تركية تدخل المياه الليبية.



ومطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي، اللواء فرج المهدوي، أنهم اتفقوا مع اليونان، على سد الممر البحري الرابط بين جزيرة "كريت" اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا أمام السفن التركية، مشيرا إلى وجود تنسيق كبير بين ليبيا واليونان، لمراقبة حركة السفن التركية.