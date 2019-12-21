أحلام ترقص "سلو" مع إيمان عبد الغني في The Voice.. صور
السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:13 م
سناء إسماعيلطباعة
فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، الجمهور ومتابعي برنامج The Voice، بصعودها على المسرح خلال غناء المتسابقة المصرية إيمان عبد الغني لأغنية "أنا قلبي دليلي"، للفنانة الراحلة ليلى مراد.
وقدمت أحلام، وصلة رقص "سلو"، مع إيمان وشاركتها في ختام الأغنية معربة عن سعادتها الكبيرة بقوة صوت إيمان قائلة: "أنا بشكر نفسي لأن أنا المدربة الوحيدة اللي التفت لصوت إيمان واختارتها لتكون من فريقها".
كما وجهت أحلام رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، طالبته فيها بأن يكون لإيمان نصيب من الحفلات في موسم الرياض، وأن هذا طلب شخصي منها.
كما أكدت أحلام أن إيمان ستنطلق من مسرح The Voice إلى مسرح أوبرا دبي، وأوبرا السلطانة العمانية، والكويت.
وقدمت أحلام، وصلة رقص "سلو"، مع إيمان وشاركتها في ختام الأغنية معربة عن سعادتها الكبيرة بقوة صوت إيمان قائلة: "أنا بشكر نفسي لأن أنا المدربة الوحيدة اللي التفت لصوت إيمان واختارتها لتكون من فريقها".
كما وجهت أحلام رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، طالبته فيها بأن يكون لإيمان نصيب من الحفلات في موسم الرياض، وأن هذا طلب شخصي منها.
كما أكدت أحلام أن إيمان ستنطلق من مسرح The Voice إلى مسرح أوبرا دبي، وأوبرا السلطانة العمانية، والكويت.
#أنا_قلبي_دليلي بصوت #إيمان_عبد_الغني من #فريق_أحلام ❣️ودخول خاص جدًا جدًا على المسرح ل #أحلام 😍#MBCTheVoice #Anghami @mbcthevoice @AhlamAlShamsi https://t.co/DlnjoEMfs6 pic.twitter.com/yI2hewVrSp— Anghami (@anghami) December 21, 2019