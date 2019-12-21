جمال بوحسن: حركة حماس أضاعت القضية الفلسطينية

قال جمال بوحسن، الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إن ممارسات حركة حماس إرهابية لا تمت للإسلام بصلة، مشيرا إلى أن حركة حماس أضاعت القضية الفلسطينية بسبب ممارساتها غير المسئولة، وعدائها للشعب الفلسطيني.



وأضاف "بوحسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أنه على الدول العربية أن تقف وقفة مسئولة أمام هذه الحركة الإخوانية التي تضر الأمن القومي العربي والفلسطيني على حد سواء.



كما أوضح الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، أن استراتيجية جماعة الإخوان تعمل على إسقاط الأنظمة ودعم الإرهاب، وتقويض الأمن في الدول من خلال بعض الممارسات الإرهابية من خلال عناصرها المنتشرة في بعض الدول العربية، مطالبًا بوضع جماعة الإخوان في قائمة الإرهاب.



كما شدد على ضرورة وضع جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية التي تضر بالأمن القومي العربي، وكل من له علاقة بالإخوان على قائمة الإرهاب.

