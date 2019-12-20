مي عزالدين تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة مي عزالدين متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت مي بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان باللون الكافيه، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، كما اعتمدت مكياج ترابي ناعم تلائم مع إطلالتها.



وتفاعل عدد من الفنانين مع الصورة معبرين عن إعجابهم بها؛ حيث علقت أسما شريف منير: "جميل جدًا وشيك"، وعلقت الفنانة مي سليم: "ماشاء الله قمر".



يذكر أن مي عزالدين نشرت فيديو يوليو الماضي، وهي تطرز لشخصية آريل من عالم ديزني، وعلقت عليه: "مشروعي الحالي".



وكانت آخر أعمال مي مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي عرض رمضان الماضي، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، بطولة أمير المصري، محمد أنور، حسام داغر، إخراج أكرم فريد.