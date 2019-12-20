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فن

عرض فيلم "البرج" بجمعية اللقاءات المتوسطية للسينما بالمغرب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:54 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يُعرض فيلم التحريك البرج للمخرج ماتس غرورد ضمن الفعاليات التي تنظمها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان بالمغرب للجمهور الشاب، وسيحصل الفيلم على 6 عروض، الأول يوم الخميس 26 ديسمبر بمدينة الرباط، والثاني يوم الجمعة 27 ديسمبر بالعاصمة الرباط، ثم اللقاء الثالث يوم السبت 4 يناير من العام الجديد بمدينة أغادير، ويعرض يوم الخميس 9 يناير بمدينتي القنيطرة والرباط، ثم العرض الأخير يوم السبت 11 يناير بمدينة خريبكة.

أنشئت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان سنة 2010، وتهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال السينما. وتضم الجمعية مكتبًا منتخبًا وفريقًا إداريًا. وقد نظمت منذ إحداثها نحو أربعين نشاطًا: لقاءات خميس السينما وحقوق الإنسان، العروض الصباحية للأطفال، الماستر كلاس حول السينما وحقوق الإنسان والليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان.

وحصل البرج على سبع جوائز خلال مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية، إذ فاز بجائزتين من المهرجان الدولي لأفلام الأطفال بشيكاغو وهما جائزة ليف أولمان للسلام وجائزة لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحريك، وجائزتين من مهرجان لشبونة لأفلام الرسوم المتحركة، جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان بيساك، والجائزة المقدمة من شباب المدرسة الثانوية في مهرجان جمهور الشباب السينمائي الدولي، وجائزة أفضل مونتاج من مهرجان كوسموراما السينمائي الدولي بمدينة ترونديم النرويجية.

وترشح الفيلم أيضًا لنيل جائزتين في مهرجان أماندا الذي يقيمه المهرجان السينمائي النرويجي الدولي والمعهد النرويجي للسينما.

شهد البرج العديد من العروض في عدد من المخيمات في فلسطين ولبنان، كما انطلق تجاريًا في دور العرض بالأردن، وقد سبق وحصل الفيلم على سلسلة من العروض التجارية في دور العرض التونسية، كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي،المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بالإضافة إلى مهرجان لندن فلسطين السينمائي،أيام فلسطين السينمائية،مهرجان الفيلم العربي بفاماك بفرنسا، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان هلسنكي السينمائي الدولي، أيام القاهرة السينمائية، مهرجان سان سابستيان لأفلام حقوق الإنسان بأسبانيا.

البرج فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات ليلى نجّار، مكرم ج. خوري، محمد بكري، منى حوّا، مراد حسن، وحنان حلو، صالح بكري، شادن كانبورا، مدير الدبلجة إلى اللغة العربية وهندسة الصوت والنسخة العربية واختيار الممثلين أحلام كنعان، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عامًا، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.

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