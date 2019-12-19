مصطفى بكري يحذر من التفريط في شركة الحديد والصلب

طالب الإعلامي مصطفى بكري، وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لشركة الحديد والصلب بأن ينظروا للشركة بروح المسئولية والموضوعية؛ للحفاظ على استمرار الشركة وبقائها، مؤكدًا أن العاملين بالشركة يطالبون بتقديم الدعم، لتسترد مجدها كأقدم قلعة لصناعة الحديد والصلب في حلوان.



أضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سقوط الشركة خسارة للمجتمع كله، والتفريط فيها بمثابة التفريط في جزء كبير من مصر، محذرًا من أن تلقى الحديد والصلب مصير الشركة القومية للأسمنت.



كانت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، برئاسة خالد الفقي، عقدت مؤتمرًا صحفيًا الأحد الماضي، حضره رئيس النقابة العامة، وقيادات عمالية، وخبراء عرضوا فيه رؤية النقابة العامة؛ للنهوض بشركة الحديد والصلب الوطنية باعتبارها من الشركات الوطنية التى أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطويرها حتى تعمل بكامل طاقتها.