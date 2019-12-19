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3 أسباب وراء معاناة الفلسطينيات في غزة (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:30 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قالت نادية أبونحلة، مديرة طاقم شئون المرأة في شبكة المنظمات الأهلية، إن المرأة الفلسطينية تعاني من فقر شديد، وهو أمر في غاية الخطورة، خاصة أن 11% من الأسر في القطاع تعيلها سيدات.

أسباب فقر النساء
أضافت أبونحلة، في تصريحات لقناة الغد، أن فقر المرأة سببه البطالة، مشيرة إلى أن 52.2% من البطالة في غزة من النساء.

حصار غزة
وأوضحت أن البطالة سببها الحصار المتواصل على غزة 13 عامًا، والذي يشتد قسوة على العائلات الهشّة الضعيفة، مردفة:"النساء تعاني من الفقر والبطالة بسبب الحصار المفروض على غزة".

ولفتت إلى أن المواطن الفلسطيني لديه تكيف عالي المستوى، وآليات الصمود قوية خاصة عند النساء، لمواجهة كل أشكال القهر وفقدان الحياة ومقاومتها، وابتكار أدوات جديدة للبقاء على الحياة.

أشارت إلى أن المرأة بحثت عن فرص جديدة غير تقليدية، وكسرت التابوهات في بعض الأعمال، فعملت في قطاع الزراعة، وبعض المنظمات النسوية تقدم مشاريع صغيرة لدعم النساء وتمكينهم، وهناك نساء ذهبت إلى أعمال تجارية وزراعية وتعزيز الصمود والاكتفاء الذاتي البيتي، فضلًا عن مساعدات تتلقاها النساء من منظمات دولية، حيث توفر وكالة غوث للاجئين الأمن الغذائي لأكثر من 67% من العائلات.

ويعيش 85% من الفلسطينيين تحت خط الفقر منهم 11 ألف سيدة أرملة، و900 سيدة مطلقة يعولون أسرهم.

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