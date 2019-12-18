مجدي الهواري: التكنولوجيا المستخدمة في مسرحية "علاء الدين" تقدم لأول مرة

تحدث المخرج مجدي الهواري، عن مسرحية "علاء الدين"، والتي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز، وعدد من النجوم على مسرح "كايرو شو".



وقال خلال فيديو نشره عبر صفحة المسرح: "علاء الدين من وقت مشاهدتي لها في إنجلترا غيران جدًا لأننا المفروض أولى بعلاء الدين".



وأوضح أن التكنولوجيا التي تقدم خلال العرض لم تقدم قبل ذلك، كما أنها تحدي لأحمد عز لأول مرة ومسئولية كبيرة، مضيفًا أن موهبة عز ساعدته على فهم التكنيك.



من جانبها، أكدت الفنانة تارا عماد، أنها كانت تخشى من الوقوف على المسرح إلا أنها بعد حديثها مع المخرج مجدي الهواري وإقناعه لها بأن العمل سيكون على الوقفات اطمأنت كثيرًا، موضحة أن شخصية ياسمين التي تؤديها هي تحب الأشياء الغريبة ولديها طاقة وتحب الضحك والرقص طوال الوقت.



كما تحدث الفنان سامي مغاوري، عن دوره مؤكدًا أنه الملك الذي يريد تزويج ابنته بأي شكل، وكشف أن العمة التي يرتديها على رأسه يصل وزنها إلى تقريبًا 10 كيلو جرامًا ولكنه يتحملها من اجل حلاوة الدور.



أما الفنان هشام إسماعيل فهو الشخصية الشريرة طوال العمل والتي تكره علاء الدين، والذي أشار إلى أن الشخصية رغم الشر الذي بداخلها إلا أنها لا تخلو من الإفيهات.