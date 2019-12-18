رمضان عبدالمعز يوضح كيف يتعاون شياطين الإنس والجن

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن هناك تعاونا بين شياطين الإنس والجن، مشيرًا إلى أن المشعوذين والدجالين أصحاب الثلاث ورقات يلجأون إلى الاستعانة بالجن، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الأنعام" وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)".



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الأولياء يخبئون كراماتهم، لافتًا إلى أن أبوبكر الصديق "رضي الله عنه"، من كثرة تواضعه كان يقول: "ليتني شعرة في صدر رجلِ مؤمن".