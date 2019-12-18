تصادم سيارة بحاجز خرسانى على كوبرى أكتوبر

أصيب مواطن بجروح وكسور، اليوم الأربعاء، إثر وقوع تصادم بين سيارته الملاكي وحاجز خرساني في الاتجاه القادم من رمسيس إلى التحرير.



تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بتصادم سيارة بالحاجز الخرسانى لكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من رمسيس إلى التحرير، وتم الدفع بالأوناش ورفع آثار الحادث وتنظيم حركة السير.



بالفحص تبين اختلال عجلة القيادة فى يد قائد السيارة ما تسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.