العدوي: سيذكر التاريخ أن السيسي قائد منح صوتًا لشباب العالم

دعا الدكتور عادل العدوي أستاذ العلاقات العامة بالجامعة الأمريكية، لإنشاء مجلس للشباب يتابع ويتأكد من أن كل التوصيات التي يتقدم بها المشاركون في منتدى الشباب العالمي يتم تنفيذها.



وقال العدوي، خلال كلمته بالجلسة الختامية بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة: "نثمن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى فرصة رائعة لمشاركة الأفكار، وأنه سيترك من الإرث الكثير، لكن سيذكره التاريخ دائمًا باعتباره القائد العالمي الذي منح صوتا لشباب العالم.



ولفت العدوي إلى أن الإرهاب تهديد دولي وعالمي، وما يجعل ثورة 30 يونيو مثالا، أن مصر لم تحارب الإرهاب فقط، وإنما عملت على التنمية وتأسيس البلاد.



وأكد ضرورة دمج الشباب في الحوار والحلول، وعملية صناعة القرار، لأن الشباب هم الطليعة في كل بلدان العالم وهم من سيعالجوا أهم المشكلات التي تواجه الكوكب، يجب أن يستمر منتدى شباب العالم كمنصة عالمية يأتي إليها الشباب لمشاركة الأفكار.

