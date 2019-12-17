بث مباشر للجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا، للجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد المنتدى، هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.



وخلال المؤتمر تنظم جلسات نقاشية وورش العمل حول مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط.



كما يتم تنظيم عدد من ورش العمل التحضيرية، التي تناقش العديد من القضايا المهمة، منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.



