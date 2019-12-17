انتصار السيسى تشيد بنجاح وقوة عارضة الأزياء حليمة عدن

عبرت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي عن سعادتها بلقاء عارضة الأزياء حليمة عدن، وحرصت على تهنئتها بنجاحها في كسر حواجز الظروف، ونجاحها في مجال الأزياء، ذلك خلال ختام فعاليات منتدى شباب العالم.



يذكر أن حليمة عدن هي عارضة أزياء أمريكية صوماليّة، اشتهرت بأنها أول امرأة مُحجّبة تُشارِك في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت الدور نصف النهائي، بعد مشاركتها في المسابقة، حظيت حليمة باهتمام دولي ما مكّنها من التوقيع على عقدٍ معَ شركة "إيه إم جي".