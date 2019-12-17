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تقارير ومتابعات

فريق مدرسة الأمل للصم: نهدى السيسى أغنية "مساء الخير يا ريس"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:21 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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عبرت سحر الألفي، مديرة مدرسة "الأمل" للتربية السمعية بمنطقة العباسية، عن بالغ سعادتها، وفخرها لمشاركة الفريق المكوّن من 18 طالبًا وطالبة في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.

وقالت الألفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن هذه المرة الثانية التي يشارك فيها الفريق في منتدى شباب العالم، وقرروا تقديم أغنية بلغة الإشارة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن لم يحالفهم الحظ، ولكن العام الماضي قابلتهم قرينة الرئيس انتصار السيسي، مؤكدة أنهم تعلموا من المنتدى الكثير وقابلوا عدة شخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته، أكد عطا السيد محمد، مدرس اللغة الإنجليزية بالمدرسة، ومدرب الفريق، أنهم حضروا أغنية "مساء الخير يا ريس" لغنائها أمام الرئيس وإهدائها له، أمام جموع الشباب من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف مدرب الفريق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه عندما يتمكن الفريق من غناء الأغنية أمام الرئيس، سيقررون عرضها أمام الناس داخل قاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، وهذا يساعدهم على الاندماج مع الناس، متابعًا: "الموضوع ده هيساعد الولاد أن يتعرفوا أمام الناس والجميع يعرف يعني إيه صم وبكم".

منتدى شباب العالم أصبح حدثًا سنويًا كإحدى توصياته في عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذي يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفي إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم، أقامت منظمة اليونسكو منتدى شباب العالم، وشارك فيه ممثلون من المنتدى شباب العالم المصرى.

يذكر أن المنتدى يقام في مدينة شرم الشيخ؛ لتوحيد الشباب من كل أنحاء العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق المنتدى في نسخته الثالثة، يوم السبت ١٤ديسمبر، ويستمر حتى يوم ١٧.

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