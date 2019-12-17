عمرو عبدالباقى من #منتدى_شباب_العالم: القيادة تهتم بالقوى الناعمة

قال عمرو عبدالباقي، سكرتير الهيئة الوفدية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، إن منتدى الشباب المقام في شرم الشيخ، حسب تقييم اليونسكو، أصبح سادس منصة شبابية حول العالم.



وأشار "عبدالباقي"، إلى أن جميع القضايا المطروحة في المؤتمر تهم الشباب، حيث تناقش الأمن الرقمي والتنمية المستدامة وإفريقيا والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، وهي أمور تتعلق بحاضر ومستقبل الأجيال.



وأكد "عبدالباقي" أن القيادة السياسية في مصر تهتم بصناعة القوى الناعمة المؤثرة في العالم، لافتًا إلى أن هذه المؤتمرات هي فرصة للحوار الجاد والمباشر للشباب مع صناع القرار والمسئولين حول العالم.



وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف الشباب أهمية كبرى، للتأكيد على أن الشباب هم ركيزة تقدم الوطن، واتجه إلى تمكينهم بشكل حقيقي من خلال تغييرات المحافظين السابقة، مؤكدًا أن هذه التغييرات قد أكدت ثقة الرئيس في شباب الشعب المصري بأنه كامل الوعي، ويملك من الثقافة التي تؤهله أن يتخذ قرارات تصب في مصالح وطنه.