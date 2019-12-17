ممثل جامعة الإسكندرية: ورش العمل بـ #منتدى_شباب_العالم طورت قدراتنا

أعربت رحاب عبدالرءوف، مدرس مساعد في كلية تربية رياضية بنات، وممثلة جامعة الإسكندرية، عن بالغ سعادتها والفخر لمشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مشيدة بالتنظيم الخاص بالمنتدى.



وتابعت عبدالرءوف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "إنها اشتركت في نموذج المحاكاة في منتدى شباب العالم (الاتحاد من أجل المتوسط)، بحضور أكثر من 43 دولة، لمناقشة السياسات الخاصة بهذه الدول والمشكلات الخاصة بها، ووضع حلول لها وتنفيذ المشاريع"، مضيفة أن ورش العمل بمنتدى شباب العالم طوّرت من قدراتنا كشباب للمستقبل.



وعبرت عن سعادتها لتحقيق أمنية حياتها برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أرض الواقع، مستطردة في حديثها: "المنتدى ساعدنا على التواصل مع عدد كبير من الناس من مختلف أنحاء العالم".



يذكر أن منتدى شباب العالم، أصبح حدثًا سنويًا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام.



المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث إننا ننتمى إلى كوكب جميل، ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.



وانطلق المنتدى في نسخته الثالثة السبت ١٤من ديسمبر، ويستمر حتى ١٧ من الشهر الجاري.