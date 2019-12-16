أحمد موسى: نجاح منتدى شباب العالم تسبب في قلق أهل الشر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، سبب مشكلة لدى أهل الشر والخونة، معقبا: "نجاح منتدى شباب العالم تسبب في قلق عند أهل الشر".



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، على هامش تغطية منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن الخونة ادعوا أن حاضري المؤتمر ليسوا من شباب المحافظات.



وأوضح أن هناك 166 دولة مشاركة بوفود في المنتدى، مشيرا إلى أن هذه أكبر مشاركة من دول في منتدى شبابي.



وأكد أن رسالة المنتدى واضحة للجميع، لافتا إلى أنه أصبح منصة عالمية والأمم المتحدة تتحدث عنه.

