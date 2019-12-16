وزير البترول: لدينا خطة طموحة لاستخدام الغاز المضغوط للسيارات والنقل الجماعي

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، هو أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية الأربع.



وأضاف "الملا" خلال كلمته بجلسة "التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر كانت تستورد غاز طبيعي مسال تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا.



وأوضح أن مصر بات لديها تعاقدات تضمن لها الاستدامة الخاصة بالبحث والاستكشاف والحفر والإنتاج والحد الأدنى من الاستثمارات بنحو 15 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر استأنفت التصدير، وتم توقيع أكثر من 99 اتفاقية مع شركائها لتصدير الغاز، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تجسد عودة الثقة من جديد.



كما بين أن الدولة المصرية، استطاعت دعم كل الصناعات والمنازل وسلسلة القيمة بمشروعات تنعكس على الاقتصاد والشعب المصري، متابعا: "من هنا بدأنا التوسع في مشروع الغاز الطبيعي للمنازل وبلغنا معدلات غير مسبوقة ونستطيع أن نوصل في الشهر الواحد إلى ما يزيد عن أكثر من 100 وحدة سكنية".



وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية العام الماضي، بالإضافة إلى محاولة استخدام السيارات الغاز المضغوط، متابعا: "تم الوصول في السنة الواحدة إلى 50 ألف سيارة".



واستكمل: "لدينا خطة طموحة تقودها الحكومة لاستخدام الغاز المضغوط للسيارات والنقل الجماعي وغيرهما من وسائل الانتقال، حتى نتجاوز خلال السنتين المقبلتين 250 ألف سيارة كمركبات النقل الجماعي".

