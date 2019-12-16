-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير البترول: لدينا خطة طموحة لاستخدام الغاز المضغوط للسيارات والنقل الجماعي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:50 م
وزير البترول
وزير البترول
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور طارق الملا وزير البترول، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، هو أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية الأربع.

وأضاف "الملا" خلال كلمته بجلسة "التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر كانت تستورد غاز طبيعي مسال تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا.

وأوضح أن مصر بات لديها تعاقدات تضمن لها الاستدامة الخاصة بالبحث والاستكشاف والحفر والإنتاج والحد الأدنى من الاستثمارات بنحو 15 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر استأنفت التصدير، وتم توقيع أكثر من 99 اتفاقية مع شركائها لتصدير الغاز، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تجسد عودة الثقة من جديد.

كما بين أن الدولة المصرية، استطاعت دعم كل الصناعات والمنازل وسلسلة القيمة بمشروعات تنعكس على الاقتصاد والشعب المصري، متابعا: "من هنا بدأنا التوسع في مشروع الغاز الطبيعي للمنازل وبلغنا معدلات غير مسبوقة ونستطيع أن نوصل في الشهر الواحد إلى ما يزيد عن أكثر من 100 وحدة سكنية".

وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية العام الماضي، بالإضافة إلى محاولة استخدام السيارات الغاز المضغوط، متابعا: "تم الوصول في السنة الواحدة إلى 50 ألف سيارة".

واستكمل: "لدينا خطة طموحة تقودها الحكومة لاستخدام الغاز المضغوط للسيارات والنقل الجماعي وغيرهما من وسائل الانتقال، حتى نتجاوز خلال السنتين المقبلتين 250 ألف سيارة كمركبات النقل الجماعي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل خطة توصيل الغاز الطبيعى لجميع المنازل بالتقسيط

"البترول" في 100 يوم.. الاكتفاء الذاتي من الغاز وسداد الديون

رئيس «تاون جاس»: توصيل الغاز الطبيعى يوفر ٥٠% من استهلاك أسطوانات البوتاجاز

البترول تستعد لطرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف بالبحر الأحمر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب في أبوتشت

منذ ساعتين و 24 دقيقة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"صاحبة الجلالة" تشيع جثمان محمود صلاح من السيدة نفيسة

منذ حوالي 15 ساعة

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

الصور

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

image description

داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات خلال رحلته إلى مصر

image description

تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم

الأكثر قراءة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

أيام زمان

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

الرئيس نيوز

في 60 دقيقة فقط.. الجيش يسجل 3 أهداف في الزمالك

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقارى

بالصور.. السيسي يتفقد معرض "التضامن الاجتماعي" بشرم الشيخ

انتصار السيسي: كلمات الطفل زين محارب السرطان كانت ملهمة لنا جميعا

منوعات

بالصور.. 5 ناطحات سحاب حطمت الأرقام القياسية

بالصور.. أسرع 5 سيارات فى أمريكا

كراسي ذاتية التحكم لأصحاب الهمم بمطار أبوظبي

73 قتيلا ضحايا الحصبة في ساموا

كشكول

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

سبع: إنشاء مركز تدريبي لبنك المعرفة المصري بجامعة طنطا

قيادات الأزهر والكنيسة يشاركون فى إفتتاح المؤتمر الدولى لـ"دراسات" الإسكندرية

"التعليم" ترسل خطابًا بمواصفات امتحانات الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

غدًا.. تطوير البحث العلمي في مركز إبداع الإسكندرية

"ساويرس الثقافية" تعلن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة

صفحتنا ع الفيس بوك